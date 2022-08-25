الكشف عن أقوى هواتف أندرويد على الإطلاق!

كشفت بعض مواقع الإنترنت عن الهاتف الجديد الذي طورته Asus ليكون أقوى هواتف أندرويد من حيث الأداء والتقنيات حتى الآن.

ويأتي هاتف ROG Phone 6D الجديد بتصميم مميز جدا، وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX4، أبعاده (173/77/10.3) ملم، وزنه 239 غ.

أما شاشاته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2448/1080) بيكسل، ترددها 165 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 800 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass Victorus المقاوم للصدمات والخدوش، كما جهّز الهاتف بشاشة تفاعلية صغيرة إضافية بمقاس 2 بوصة.

ويضمن الأداء الجبار لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 12، ومعالج MediaTek Dimensity 1300 Plus المطور بتقنية 4 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 18 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت قابلة للتوسيع.

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وحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+13+5) ميغابيكسل فيها عدسة لتصوير الماكرو، وعلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل.

وزودته Asus بمنفذين لشرائح الاتصال، وملحقات خارجية خاصة لتبريد هيكله أثناء الاستعمال المكثف، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا.

المصدر: ixbit