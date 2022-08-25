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هواوي تعود لمنافسة سامسونغ بهاتف مميز

العالم الرقمي و Social media

هواوي تعود لمنافسة سامسونغ بهاتف مميز
youtube/Science and Knowledge
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تستعد هواوي لإطلاق هاتفها الجديد الذي تأمل من خلاله استعادة مواقعها المتقدمة في سوق الأجهزة الذكية.

وتشير بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية إلى أن الهاتف المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج متين جدا مقاوم للصدمات والخدوش، وسيجهز بشاشة بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (2800/1225) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها نحو 400 شمعة/م.

وسيعمل هذا الهاتف بكفاءة عالية مع مختلف أنواع البيانات ومع شبكات 5G بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 المتطور وذواكر الوصول العشوائي بسعة 8 غيغابايت، كما سيجهز بذواكر داخلية 256 غيغابايت أو 512 غيغابايت.

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وستحصل الكاميرا الرئيسية فيه على 3 عدسات العدسة الرئيسية ستكون بدقة 50 ميغابيكسل، كما ستجهز بعدسة لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية فستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

وسيعمل الهاتف بنظام HarmonyOS، كما سيزود بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا.

المصدر: 4pda

 

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