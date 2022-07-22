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الكشف عن هاتف سامسونغ القادم بمواصفاته المميزة

العالم الرقمي و Social media

الكشف عن هاتف سامسونغ القادم بمواصفاته المميزة
youtube/Tech Counting
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تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy، سيأتي بمواصفات ممتازة وسعر منافس.

وسيحصل الهاتف الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده(76.5/163.2/8.5) ملم، وزنه 203 غ.

أما شاشته فستكون من نوع OLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (1440/3200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 525 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Dimensity 8100، ومعالج رسوميات Mali-G610، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على 3 عدسات بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل ومجهزة بعدسة للتصوير العريض.

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وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات One UI 4.1، وسيزود بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا، أما سعره في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يكون نحو 300 دولار.

المصدر:  ixbit

 

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