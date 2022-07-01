هاتف أندرويد جديد لمحبي الأجهزة الأنيقة والكاميرات عالية الدقة

كشفت Infinix رسميا عن هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أقوى المنافسين في عالم أجهزة أندرويد هذا العام.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق التصميم منحني الحواف، أبعاده (163.5/76.7/7.9) ملم، ووزنه 199غ.

ويثبت على واجهة الهيكل الخلفية إطار مستطيل مميز التصميم عليه عدسات للكاميرا بدقة (108+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية للهاتف فأتت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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ويعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهات XOS 10.6، ومعالج MediaTek Helio G88، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وجاءت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها 2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا.

ودعمت Infinix هذا الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واطا.

المصدر: 4pda