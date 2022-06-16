متى تظهر شبكات "6G" في روسيا؟!
أعلن الخبير التقني ورئيس مركز "NTI" الروسي للاتصالات وإنترنت الأشياء، دميتري لاكونتسيف، عن الموعد الذي قد تظهر فيه شبكات "6G" في البلاد.
وخلال مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال لاكونتسيف: "تبعا لتقديراتنا فإن شبكات 6G من المفترض أن تظهر في روسيا ما بين عامي 2033-2034، أي بعد ثلاث أو أربع سنوات من إطلاق اختباراتها التجارية".
وأضاف "التوقيت الدقيق لإدخال شبكات الجيل السادس يعتمد على خصوصية كل دولة، فالصين وكوريا الجنوبية على سبيل المثال رائدتان حاليا في عالم شبكات 5G، بينما هناك دول أخرى ما تزال في مراحل تطوير البنى التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية.. تطوير هذا النوع من الشبكات صحيح من الناحية الاستراتيجية، ونحن في روسيا نتبع هذا المسار، الأمر يتطلب وجود منظومة اقتصادية وخطط متكاملة، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق هذه الغاية خلال السنوات العشر القادمة".
ويتوقع خبراء التقنية أن تصل سرعة نقل البيانات في شبكات "6G" إلى 1 تيرابايت/ثا، أي أسرع بـ 50 مرة تقريبا مما هي عليه الآن في شبكات "5G" الحديثة التي ما تزال في أولى مراحل انتشارها حول العالم.
المصدر: فيستي
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .