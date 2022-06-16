 
مباشر

متى تظهر شبكات "6G" في روسيا؟!

العالم الرقمي و Social media

متى تظهر شبكات
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8pw

أعلن الخبير التقني ورئيس مركز "NTI" الروسي للاتصالات وإنترنت الأشياء، دميتري لاكونتسيف، عن الموعد الذي قد تظهر فيه شبكات "6G" في البلاد.

وخلال مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال لاكونتسيف: "تبعا لتقديراتنا فإن شبكات 6G من المفترض أن تظهر في روسيا ما بين عامي 2033-2034، أي بعد ثلاث أو أربع سنوات من إطلاق اختباراتها التجارية".

وأضاف "التوقيت الدقيق لإدخال شبكات الجيل السادس يعتمد على خصوصية كل دولة، فالصين وكوريا الجنوبية على سبيل المثال رائدتان حاليا في عالم شبكات 5G، بينما هناك دول أخرى ما تزال في مراحل تطوير البنى التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية.. تطوير هذا النوع من الشبكات صحيح من الناحية الاستراتيجية، ونحن في روسيا نتبع هذا المسار، الأمر يتطلب وجود منظومة اقتصادية وخطط متكاملة، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق هذه الغاية خلال السنوات العشر القادمة".

إقرأ المزيد
غوغل تطلق نسخة اختبارية أخرى من أنظمة Android 13 الجديدة
غوغل تطلق نسخة اختبارية أخرى من أنظمة Android 13 الجديدة

ويتوقع خبراء التقنية أن تصل سرعة نقل البيانات في شبكات "6G" إلى 1 تيرابايت/ثا، أي أسرع بـ 50 مرة تقريبا مما هي عليه الآن في شبكات "5G" الحديثة التي ما تزال في أولى مراحل انتشارها حول العالم.

المصدر: فيستي

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا