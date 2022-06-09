غوغل تطلق نسخة اختبارية أخرى من أنظمة Android 13 الجديدة

أعلنت غوغل عن إطلاق نسخة اختبارية جديدة من أنظمة Android 13، حملت معها العديد من الميزات لمستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية.

وأشار الخبراء في غوغل إلى أن نسخة Android 13 Beta 3 جاءت بتغيرات ملحوظة على واجهات تشغيل الأجهزة الذكية، كما أعادت لمستخدمي تلك الأجهزة ميزة "البحث الشامل" التي يمكن من خلالها البحث عن التطبيقات والملفات والمعلومات في الجهاز نفسه أو عبر الإنترنت وداخل تطبيقات مختلفة مثل "يوتيوب" أو تطبيقات "خرائط غوغل" وتطبيقات Google Play.

وبالإضافة إلى ما سبق فإن التحديث الجديد حمل معه واجهة جديدة لخدمات "بصمات الأصابع" المخصصة لحماية سرّية بيانات الأجهزة، فضلا عن تحسينات على تصاميم عناصر تشغيل الوسائط المتعددة وأيقونات اختصارات سطح واجهات التشغيل.

ويتوفر إصدار Android 13 Beta 3 حاليا لجميع هواتف Pixel التي تبدأ من الجيل الرابع، وسيطرح تدريجيا للمستخدمين المستفيدين من برنامج اختبار أنظمة أندرويد، وفي يوليو القادم من المفترض أن تطرح غوغل نسخة اختبارية أخيرة من أنظمة Android 13، لتطرح بعدها بشهر أو شهرين تقريبا الإصدار النهائي الكامل لهذه الأنظمة.

المصدر: 4pda