هل حان الوقت للتخلي عن "أندرويد"؟ .. تحديث "واتس آب" الأكثر إقبالا يطال "آيفون"!

قد يميل مستخدمو "أندرويد" إلى تبديل هواتف "آيفون" بفضل ميزة "واتس آب" الجديدة التي ستظهر قريبا.

وأعلنت شركة آبل عن إطلاق تحديث "واتس آب" جديد كبير، وهو أمر طالما كان كثير من مستخدمي "أندرويد" يطلبونه. وسيسمح التغيير الرئيسي لأولئك الذين يستخدمون الأجهزة التي تدعمها غوغل، بالانتقال إلى آبل دون فقدان أي من الدردشات التي لا نهاية لها أو الوسائط المخزنة في خدمة الرسائل الشهيرة.

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وحتى الآن، لم يكن ذلك ممكنا مع فقد جميع البيانات عند التبديل بين "أندرويد" وiOS. ووفقا لشركة آبل، كان هذا التحديث أحد أكثر الميزات المطلوبة من عشاق "أندرويد"، ويمكنها أخيرا إقناع البعض بالتخلي عن أجهزتهم الحالية مقابل "آيفون".

وأصبح الانتقال البسيط ممكنا بفضل التغييرات التي تم إجراؤها داخل تطبيق "الانتقال إلى "أندرويد"، الذي يمكن العثور عليه في متجر "غوغل بلاي". وينقل هذا التطبيق البيانات والتطبيقات والصور والملفات بسلاسة عبر النظامين الأساسيين، وفي الأيام المقبلة، سيتم تضمين "واتس آب" أيضا في هذا الانتقال.

وفي الوقت الحالي، تخضع هذه الميزة الجديدة لمرحلة الاختبار التجريبي، لكن "واتس آب" أكد أنه من المتوقع إطلاقها بالكامل قريبا.

وكشفت آبل عن أحد أكبر تحديثاتها على الإطلاق لنظام التشغيل iOS الخاص بها، والذي يتضمن شاشة قفل مُجددة كليا وقابلة للتخصيص بالكامل. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين تغيير الألوان والأنماط وحتى تبديل صور الخلفية تلقائيا على مدار اليوم.

حتى أن هناك خيارا لإضافة أدوات الطقس والنشاط بالإضافة إلى الاطلاع على البيانات الحية مثل نتائج كرة القدم وذلك دون فتح الجهاز.

المصدر: إكسبريس