خمس خدمات "عبقرية" في تطبيق "خرائط غوغل" ربما لم تكن على علم بها

يعد تطبيق "خرائط غوغل" (Google Maps) أحد أكثر التطبيقات استخداما في العالم، ويضم أكثر من 154 مليون مستخدم شهريا.

وعلى الرغم من شعبيته، ما يزال التطبيق يحتوي على العديد من الميزات التي لا يعرفها الكثير من المستخدمين.

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وإذا كنت ممن يعتمد على "خرائط غوغل" للحصول على اتجاهاتك، فهناك خمس ميزات تحتاج إلى معرفتها الآن، وتساعدك في تحقيق أقصى استفادة من التجربة.

1. تتبع موقع أصدقائك

لا يدرك الكثير من مستخدمي "خرائط غوغل" أنه يمكن مشاركة مواقعهم مع الأصدقاء والعكس صحيح.

وتجعل الأداة مقابلة الأشخاص أسهل كثيرا، خاصة إذا كنتم قادمين من مناطق مختلفة، أو ذاهبين إلى مكان جديد.

ولاستخدام هذه الميزة، ما عليك سوى فتح "خرائط غوغل" على جهازك، والنقر فوق صورة ملف التعريف الخاص بك، ثم اختيار "مشاركة الموقع" (Location Sharing).

وبعد ذلك، اضغط على زر مشاركة الموقع، ثم يمكنك تحديد المدة التي تريد مشاركة موقعك خلالها ومع من.

ويمكنك تحديد أي عدد تريده من جهات الاتصال، ثم النقر فوق زر "مشاركة". وسيتلقى الأشخاص الذين حددتهم عندئذ تنبيها لتتبعك.

2. احصل على تنبيهات القطارات

إذا كنت قلقا دائما بشأن فقدان القطار إلى المنزل أو العمل، فلا داعي للقلق، لأن تطبيق خرائط "غوغل" سيعلمك بجداول القطارات أو الاضطرابات في الطرق التي تسافر بها كثيرا.

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وللحصول على هذه الميزة عبر الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS، افتج جهاز "آيفون"، ثم اتجه إلى الإعدادات، واختر بعد ذلك زر الإشعارات، ثم "خرائط غوغل"، وأخيرا، السماح بالإشعارات.

وإذا كنت تستخدم جهاز "أندرويد"، فانتقل إلى الإعدادات، ثم الإشعارات، وقم باختيار زر "تشغيل إشعار" وحدد "خرائط غوغل".

ويمكنك بعد هذه الخطوات تلقي أي إشعارات تقدمها "خرائط غوغل" لك، وعادة ما يتم ذلك تلقائيا عند بدء أو إعداد مسار.

3. استخدام الخرائط في وضع عدم الاتصال

إذا كنت مسافرا إلى مكان أجنبي وليس لديك أي خدمة إنترنت، فلا يزال بإمكانك الوصول إلى "خرائط غوغل" إذا كنت خططت لها في وقت مسبق.

وما عليك سوى الانتقال إلى التطبيق على هاتفك، والنقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا.

ومن هذه القائمة، يمكنك تحديد خدمة "خرائط غير متصلة بالإنترنت"، إما مشاهدة الخرائط التي قمت بتنزيلها بالفعل أو اختيار تحديد خريطتك الخاصة.

وإذا قمت بالنقر فوق الخيار الأخير، يمكنك تحديد المنطقة التي تريد الحصول على خريطة لها دون اتصال بالإنترنت. وبمجرد تمييزها، اضغط على "تنزيل".

وطالما أنك متصل بشبكة "واي فاي"، يمكنك تنزيل خريطتك للاستخدام في وضع عدم الاتصال.

4. استكشف المنطقة

إذا كنت في منطقة جديدة ولديك فضول لمعرفة ما يدور حولك، يمكنك ببساطة النقر فوق "استكشاف" في تطبيق "خرائط غوغل".

وهناك، يمكنك اكتشاف الأماكن الممتعة للتسكع، وما يمكنك مشاهدته، والأماكن الجيدة لتناول الطعام.

وسترى أيضا تصنيفا ووصفا لكل مكان.

5. العودة بالزمن إلى الوراء

للاحتفال بعيد ميلادها الخامس عشر، أطلقت خدمة "غوغل ستريت فيو" أو "عرض شوارع غوغل" (Google Street View) ميزة "السفر عبر الزمن" للهواتف الذكية.

وتعد غوغل ستريت فيو" خدمة ملاحة افتراضية وقع إطلاقها عام 2007، والتي تكمل خدمات "خرائط غوغل" وGoogle Earth.

وتتيح الأداة للمستخدمين معرفة كيف تغيرت المناظر الطبيعية على مر السنين، مباشرة من هواتفهم.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الأداة ببساطة عن طريق النقر على معلم شهير أو مبنى، خلال التجول الافتراضي، ثم النقر على "عرض المزيد من التواريخ" (See more dates).

ولجعل الميزة أكثر متعة، قامت "غوغل" برعاية قائمة بالأماكن الشهيرة التي يمكن للمستخدمين استكشافها.

المصدر: ذي صن