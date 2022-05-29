كيف تعمل متاجر التطبيقات الروسية الجديدة؟

على خلفية القيود التي فرضتها آبل وغوغل على مستخدمي التطبيقات والمبرمجين في دول الاتحاد الروسي قررت روسيا إطلاق متاجر تطبيقات خاصة بها لتنافس من خلالها Google Play و App Store.

ومن بين المنصات الإلكترونية الروسية الجديدة للتطبيقات جاء متجر RuMarket، والذي أطلق في منتصف أبريل الفائت بمبادرة من الرئيس التنفيذي لشركة Gett في روسيا وعدد من المستثمرين، وعند إطلاق هذا المتجر كان يحوي على أكثر من 20 تطبيقا أما اليوم فبات يوفر 70 تطبيقا، وكون هذا المتجر في بداية عمله حاليا فإن مستخدميه وضعوا بعض الملاحظات التي يجب العمل عليها في برمجياته، فالمتجر يعرض على المستخدم تحميل التطبيق وتثبيته لكنه لا يعلمه بأن تحميل وتثبيت التطبيق قد اكتمل في جهازه، لذا يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة التطبيقات في الجهاز للتحقق من هذا الأمر.

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أما متجر NashStore الذي طورته شركة "Digital Platforms" الروسية والذي أعلن عن إطلاق نسخته التجريبية في مايو الجاري فقد أشار القائمون عليه إلى أنه وخلال أسبوع عمله الأول شهد تسجيل دخول أكثر من 657 ألف مستخدم، كما قام المطورون بتحميل وإرسال أكثر من 5 آلاف تطبيق ليتم التحقق منها لتعمل مع المتجر، وتم التحقق من 1500 تطبيق تقريبا، واستعمل المتجر نحو 1.3 مليون مرة لتحميل العديد من التطبيقات.

وبالنسبة لمتجر RuStore الروسي الجديد للتطبيقات فقد أطلق بشكل اختباري في 25 مايو الجاري، واستحدث في إطار مشروع مشترك بين شركة "VK" وعدد من شركات التقنية الكبرى في روسيا، وبدعم من وزارة التنمية الرقمية الروسية، وصمم ليكون منافسا لمتجر Google Play، وتحوي واجهة الاستخدام الرئيسية في هذا المتجر حاليا 4 أقسام رئيسية هي "التطبيقات"، و"الألعاب"، و"التحديثات"، وقسم "البحث".

المصدر: نوفوستي