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شبكة "VK" الروسية تطلق تطبيقا قد يهم الملايين من مستخدميها

العالم الرقمي و Social media

شبكة
Legion-Media
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أعل القائمون على شبكة " VK" الروسية للتواصل الاجتماعي عن إطلاق تطبيق مميز قد يساعد الكثيرين على الالتقاء بأقربائهم الغائبين وأصدقائهم القدامى.

وأشار القائمون على الشبكة إلى أن تطبيق "Find Me" الجديد يعتمد على منصة تطبيقات VK Mini Apps، ومن خلاله سيحصل الناس على أداة للبحث عن الأصدقاء والمعارف أو الأقرباء البعيدين في دول الاتحاد الروسي والدول الأخرى، والذين لم يتم التواصل معهم منذ مدة طويلة، وستعتمد الخدمة على قواعد بيانات لأكثر من 100 مليون مستخدم لشبكتي "VK" و"Odnoklassniki" الروسيتين.

شبكة
vk.com/
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وللاستفادة من خدمات التطبيق الجديد يجب على المستخدم ملء بعض البيانات التي تحوي معلومات عن الشخص الذي يبحث عنه  مثل الاسم والكنية والعمر التقريبي له ومكان إقامته المحتمل وما إلى ذلك، وبعدها تقوم منظومة الذكاء الاصطناعي بمعاينة البيانات ومن ثم تعرض على المستخدم جميع الصفحات في شبكات التواصل الاجتماعي التي تتطابق مع البيانات المذكورة.

وبعد أن يطلع المستخدم على صفحات الأشخاص المعروضة عليه يمكنه إرسال رسالة نصية لهم أو إرسال طلب صداقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: فيستي

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