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Realme تطلق هاتف 5G بمواصفات وأسعار منافسة

العالم الرقمي و Social media

Realme تطلق هاتف 5G بمواصفات وأسعار منافسة
youtube/Unbox TV
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تتحضر Realme لإطلاق هاتف جديد سيكون من بين أكثر هواتف 5G منافسة في الأسواق العالمية من حيث الأسعار والمواصفات.

وسيحصل هاتف Realme Narzo 50 5G الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة IPS LCD بمقاس 6.58 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/ تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات Realme UI 3.0، ومعالج MediaTek MT6833P Dimensity 810، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسع عبر شرائح microSDXC.

Realme تطلق هاتف 5G بمواصفات وأسعار منافسة
youtube/Unbox TV
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أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 8 ميغابيكسل.

وجهزته Realme بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: 3dnews

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