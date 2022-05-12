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غوغل تطلق إصدارا تجريبيا جديدا من أنظمة Android 13

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غوغل تطلق إصدارا تجريبيا جديدا من أنظمة Android 13
youtube/9to5Google
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خلال حدثها التقني الأخير أعلنت غوغل عن إطلاق إصدار آخر من Android 13 Beta، حمل للمستخدمين العديد من الميزات الجديدة.

وتبعا للخبراء في غوغل فإن الإصدار التجريبي الجديد سيتوفر لمستخدمي هواتف "بيكسل"  والعديد من مستخدمي أجهزة أندرويد الأخرى، وستوفر بشكل مجاني للمشتركين في برنامج اختبار أنظمة تشغيلها الجديدة.

وأوضحت غوغل أن نسخة Android 13 Beta صممت لتكون سلسة الأداء مع مستخدمي الهواتف الذكية والحواسب اللوحية والأجهزة المحمولة القابلة للطي، وستمنح أصحاب هذه الأجهزة ميزات أمان جديدة وقدرات أكبر بالتحكم بالأجهزة ذات الشاشات الكبيرة.

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ومن أبرز الميزات التي حملتها النسخة الاختبارية هي ميزات الخصوصية الجديدة التي تزيد من تحكم صاحب الهاتف بالتطبيقات وإمكانية وصولها إلى ملفات جهازه، إذ بات بإمكان المستخدم معها تحديد أنواع الملفات التي يستطيع التطبيق الوصول إليها بطرقة أكثر تفصيلا.

ومع النسخة الجديدة من النظام أيضا حصل مستخدمو أندرويد على ميزات إضافية تمكنهم لخدمات Material You، تمكنهم من التحكم بشكل دقيق بألوان وأشكال خلفيات واجهات الاستخدام في أجهزتهم.

المصدر: 4pda

 

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