ما الذي ستحمله ساعات Galaxy القادمة من سامسونغ؟

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بساعات Galaxy Watch التي ستطرحها سامسونغ العام الجاري.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن ساعات سامسونغ الجديدة ستحمل معها ميزة مهمة هي قياس حرارة جسم المستخدم، وأن سامسونغ طورت مستشعرات خاصة لهذه الميزة لا تتأثر بحرارة الطقس وتعطي معلومات دقيقة حتى في حال كان المستخدم يمارس الرياضة.

والميزة المهمة الأخرى في هذه الساعات هي أنها ستأتي بطاريات بسعة 572 ميلي أمبير، أي أن سعتها ستكون أكبر بنحو 60% من البطاريات الموجودة في ساعات Galaxy Watch الأخيرة.

وستحصل ساعات Galaxy Watch 5 المنتظرة على شاشات أكبر من تلك الموجودة في Galaxy Watch 4، وحواف إطاراتها أنحف أيضا، كما ستعمل بأنظمة WearOS التي تتوافق مع معظم هواتف وأجهزة أندرويد بشكل ممتاز.

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وستجهز هذه الساعات بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات متطورة لمراقبة النشاط البدني للمستخدم، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام للتحكم بها عبر الأوامر الصوتية.

المصدر: ixbit