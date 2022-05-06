Razer تنوي طرح أحد أفضل الحواسب المحمولة على الإطلاق

تتحضر شركة Razer لإطلاق حاسبها الجديد من فئة Blade ليكون أحد أفضل الحواسب المحمولة من حيث الأداء والتقنيات.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن حاسب Blade 15 سيكون من بين أفضل الحواسب المخصصة لعشاق ألعاب الفيديو الحديثة كونه سيحصل على شاشة OLED عالية الأداء تتمتع بمعدل تحديث يصل إلى 240 هيرتزا.

وستأتي شاشة الجهاز بمقاس 15.6 بوصة، بدقة عرض (2560/1440) بيكسل، ومعدل سطوع يصل 400 شمعة/م، ومعدل استجابة 1 ميللي ثانية.

وسيضمن الأداء الجبار لهذا الجهاز معالج Core i9-12900H الحديث من إنتل، ومعالج رسوميات GeForce RTX 3070 Ti، وذواكر وصول عشوائي 32 غيغابايت، وذواكر داخلية SSD بسعات تصل إلى 1 تيرابايت.

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وسيحصل الحاسب على لوحة مفاتيح مجهزة بنظام إضاءة داخلي خاص لتسهيل التحكم بالألعاب، ومكبرات صوت عالية الأداء، ومنافذ USB مختلفة ومنافذ HDMI تسهل وصله مع مختلف الملحقات والأجهزة الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يطرح هذا الحاسب في الأسواق العالمية قبل نهاية الصيف القادم وبعدة نسخ قد تصل أسعارها إلى 3500 دولار.

المصدر: ixbit