أقوى هواتف أندرويد التي ظهرت مؤخرا

نشر القائمون على منصة AnTuTu المتخصصة بتقييم الأجهزة الإلكترونية قائمة بأفضل هواتف أندرويد الحديثة من حيث الأداء.

وعلى رأس قائمة أفضل 10 هواتف أندرويد حديثة أتى هاتف Black Shark 5 Pro الجديد من Xiaomi، إذ حصل هذا الهاتف على 1062747 نقطة وفقا لتقييمات المنصة.

وفي المرتبة الثانية من التصنيف حل هاتف Red Magic 7 Pro الجديد الذي حصل على 1032494 نقطة، وتلاه هاتف Lenovo Legion Y90 بـ 1023934 نقطة.

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وشملت القائمة أيضا هاتف Vivo X80 الذي يعمل بمعالج Dimensity 9000 الحديث، وهاتفا مثل iQOO 9، و, iQOO 9 Pro، و Vivo X Note، و, iQOO Neo 6، و Xiaomi 12 Pro، و Realme GT2 Pro.

وفي تصنيف المنصة بالنسبة لهواتف أندرويد من الفئة المتوسطة جاء هاتف iQOO Z الذي يعمل بمعالج Snapdragon 778G، وكذلك هاتفا Xiaomi CIVI 1S و Honor 60 Pro اللذان يعملان بمعالجات Snapdragon 778G Plus.

المصدر: 4pda