جهاز مميز جديد يتحدى أفضل هواتف أندرويد الحالية

تستعد ZTE لإطلاق هاتفها الجديد الذي صمم ليكون من بين أفضل هواتف أندرويد التي ستطرح في الأسواق العالمية هذا العام.

وحصل هاتف ZTE Axon 40 Ultra على هيكل أنيق ومميز التصميم مصنوع من الألومينيوم والبلاستيك المتين والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (172.1/77.9/8) ملم.

وجهز بشاشة OLED بمقاس 6.92 بوصة، دقة عرضها (2460/1080

9 بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 388 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز للهاتف نظام تشغيل "أندرويد-12"، ومعالج Qualcomm Snapdragon 888، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

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وسيتميز هذا الهاتف بقدرات التصوير بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على مستشعر ليزري متطور لتحديد المسافات وجهزت بثلاث عدسات بدقة (64+64+64) ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرته الأمامية التي أتت بدقة 32 ميغابيكسل.

وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع تقنيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: 4pda