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هواوي تكشف رسميا عن هاتفها الأحدث القابل للطي

العالم الرقمي و Social media

هواوي تكشف رسميا عن هاتفها الأحدث القابل للطي
youtube/Vincent Zhong
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كشفت هواوي عن شكل ومواصفات هاتفها الجديد Mate Xs 2 الذي أتى بميزات تجعله ينافس أفضل الأجهزة الشبيهة من سامسونغ.

وحصل الجهاز على هيكل بأبعاد (156.5/139.3/5.4) وهو مطوي، وزنه 255 غ، وعلى شاشة  OLED خارجية مرنة بمقاس 7.8 بوصة، دقة عرضها (2480/220) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 424 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل HarmonyOS 2.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 888 4G المتطور، وذواكر ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت بثلاث عدسات بدقة (50+13+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 10.7 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وجهزته هواوي بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع، وبطاريات بسعة 4600 و4800 ميلي أمبير، وشاحن سريع باستطاعة 66 واطا.

المصدر: ixbit

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