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Xiaomi تطلق ساعتها الذكية الجديدة بسعر منافس جدا !

العالم الرقمي و Social media

Xiaomi تطلق ساعتها الذكية الجديدة بسعر منافس جدا !
youtube/Tech Spurt
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كشفت Xiaomi عن ساعتها الذكية الجديدة التي ستنافس من حيث السعر والمواصفات أفضل الساعات الذكية المطروحة حاليا.

وتأتي ساعة Xiaomi Poco Watch  الجديد بهيكل بلاستيكي مستطيل الشكل أبعاده (39.1/34.4/10) ملم، ومقاوم للماء وفق معيار (5ATM).

وجهزت الساعة بشاشة AMOLED بمقاس 1.6 بوصة دقة عرضها (360/320) بيكسل، ونظام تشغيل Proprietary OS، وبطارية بسعة 225 ميلي أمبير تكفيها لتعمل عدة أيام بالشحنة الواحدة مع تفعيل وضعية ترشيد استهلاك الطاقة.

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وجهزتها Xiaomi أيضا بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وحساسات لقياس معدلات نبض القلب، وتطبيقات لقياس معدلات النشاط البدني للمستخدم، وتقنيات "بلوتوث-5" للاقتران لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية، إضافة لتطبيقات تساعد مستخدمها بالتحكم بالمنبه والمصباح وبعض تطبيقات الهاتف المقترن بساعته.

وستتوفر هذه الساعة في الأسواق العالمية قريبا بثلاثة ألوان أساسية هي الأسود والأزرق والعاجي، وبسعر 80 يورو تقريبا.

المصدر: ixbit

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