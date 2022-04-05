جهاز جديد من موتورولا ينافس أحدث هواتف سامسونغ

أعلنت موتورولا عن مواصفات هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ الحديثة.

ويأتي هاتف Moto G22 الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (164/75/8.5) ملم، وزنه 185 غ.

أما شاشاته فأتت IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 268 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام IPS LCD، ومعالج Mediatek MT6765V/CB Helio G37، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وجاءت الكاميرا الأساسية له رباعية العدسة بدقة (50+8+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة ماكرو وعدسة للتصوير العريض، أما الكاميرا الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واطا.

المصدر: ixbit