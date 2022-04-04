هاتف آخر من Xiaomi سيأتي بقدرات وكاميرات جبّارة

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن هاتف جديد ستطرحه Xiaomi بمواصفات مميزة وكاميرات عالية الأداء.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Xiaomi 12 Ultra سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (169.9/77.2/8.5) ملم، وزنه 205 غرامات.

أما شاشته فستكون بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1800) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يفوق الـ 400 شمعة/م، ومحمية بطبقة Corning Gorilla Glass المقاومة للخدوش.

هاتف #Xiaomi12Ultra قد يتوفر بنسخة جهتها الخلفية مصنوعة من الجلد ونسخة آخرى مصنوعة من السيراميك. pic.twitter.com/V4Greb49Zj — Bakri Kitoua || بكري كيتوع (@bakri3d) April 2, 2022

وسيعمل الجهاز بنظام Android 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 898 5G، وذواكر وصول عشوائي 12 و12 و18 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

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والكاميرا الأساسية فيه ستكون بدقة (64+12+5) ميغابيكسل، وتتمتع بقدرات تقريب x120، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

وستجهزه Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واطا.

المصدر: 3dnews