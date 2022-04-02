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الكشف عن مواصفات أحدث هاتف أندرويد من موتورولا

العالم الرقمي و Social media

الكشف عن مواصفات أحدث هاتف أندرويد من موتورولا
youtube/GSMArena Official
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تستعد موتورولا لإطلاق هاتف أندرويد ينافس بسعره ومواصفاته أحدث الهواتف الذكية المطروحة حاليا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف سيحصل على شاشة P-OLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 402 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 12 الجديد، ومعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

الكشف عن مواصفات أحدث هاتف أندرويد من موتورولا
youtube/REC Anything

أما كاميرته الأساسية فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

الكشف عن مواصفات أحدث هاتف أندرويد من موتورولا
youtube/REC Anything

وستجهزه موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع .

المصدر: ixbit

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