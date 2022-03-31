Xiaomi تكشف عن أحد أفضل هواتف أندرويد على الإطلاق!

كشفت Xiaomi عن شكل مواصفات Black Shark 5 Pro الذي صنف كأحد أفضل هواتف أندرويد المخصصة لعشاق الألعاب الإلكترونية.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار والصدمات، أبعاده (0163.9/76.5/9.5) ملم، وزنه 220 غ.

أما شاشته فجاءت من بين أفضل شاشات الهواتف من حيث الأداء، وجاءت من نوع OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام "أندرويد-12" مع واجهات تشغيل Joy UI 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

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والكاميرا الأساسية له أتت ثلاثية العدسة بدقة (108+13+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.

وجهزته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، بطارية بسعة 4650 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واطا.

المصدر: 3dnews