"واتس آب" يضيف ميزة على التسجيلات الصوتية تنهي مشكلة رئيسية!

سيسمح "واتس آب" الآن للمستخدمين بإيقاف التسجيلات مؤقتا واستئنافها من خلال تدوين ملاحظة صوتية، وفقا للشركة المملوكة لـMeta.

ويأتي التحديث لمنصة المراسلة الشهيرة بعد أن كشف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ أن المستخدمين يرسلون سبعة مليارات رسالة صوتية يوميا.

وأعلن زوكربيرغ: "أضفنا للتو بعض الميزات الجديدة بما في ذلك التشغيل خارج الدردشة والتسجيل المتوقف مؤقتا ومعاينة المسودة لتسهيل إرسال الرسائل والاستماع إليها".

وأكدت الشركة ست ميزات جديدة تتعلق بالرسائل الصوتية، بما في ذلك الاستماع خارج الدردشة والتمثيل المرئي للصوت والمعاينة قبل النشر.

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وأطلقت المراسلة الصوتية في "واتس آب" لأول مرة في عام 2013، بهدف تزويد الأشخاص بطريقة سريعة للتواصل دون الحاجة إلى الكتابة.

وقال متحدث باسم "واتس آب": "من خلال الحفاظ على التصميم بسيطا، جعلنا تسجيل وإرسال رسالة صوتية بنفس السرعة والسهولة مثل كتابة نص". وتسهل الرسائل الصوتية على الأشخاص إجراء محادثات أكثر تعبيرا. إن إظهار العاطفة أو الإثارة من خلال الصوت أمر طبيعي أكثر من النص.

وكشف زوكربيرغ عن عدد من الميزات الجديدة التي تهدف إلى جعل المحادثة عبر الرسائل الصوتية أسهل بالنسبة للمرسل والمستمع. وبعض هذه الميزات يطلبها المستخدمون، بما في ذلك القدرة على إيقاف التسجيلات مؤقتا، بدلا من الاضطرار إلى البدء من نقطة الصفر إذا ارتكبت خطأ.

وفي ميزة كان من المفترض أن تكون موجودة منذ البداية، سيتمكن المستخدمون أيضا من الاستماع مرة أخرى إلى الرسائل قبل إرسالها - على غرار iMessage.

وبالإضافة إلى تسهيل التسجيل، قام "واتس آب" بتحسين الطريقة التي يظهر بها مشغل الرسائل الصوتية، مضيفا مكونا مرئيا.

المصدر: ديلي ميل