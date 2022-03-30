سامسونغ تنافس آبل بشاشة ذكية ومتطورة

أعلنت شركة سامسونغ عن شاشتها الذكية M8 التي ستكون أحد أقوى المنافسين لشاشات Studio Display من آبل.

وتأتي الشاشة الجديدة بمقاس 32 بوصة ودقة عرض تبلغ (3840/2169) بيكسل، ومعدل سطوع يصل إلى 400 شمعة/م، مجهزة بتقنيات عرض +HDR 10 التي توفر واقعية كبيرة جدا في إظهار الصور والفيديوهات.

وحصلت هذه الشاشة على تقنية الصورة التكيفية التي تضبط معدل السطوع ودرجات الألوان تلقائيا لتوفر راحة للعين أثناء المشاهدة، كما جهزت بتقنيات تمكنها من العمل مع كاميرات SlimFit لتوفير اتصالات الفيديو عبر Google Duo.

وحصلت هذه الشاشة على كاميرا ويب مدمجة مزودة بتقنيات تتبع الوجه والتكبير التلقائي، ومايكروفون Far Field Voice ومكبري صوت عاليي الأداء باستطاعة 5 واط لكل منهما.

Samsung did NOT miss a beat 😅



32” 4K 60Hz "M8"

Webcam with auto-zoom/face tracking

Built-in speakers

A chip inside for Smart TV features

Height-adjustable stand

Bixby

$700



It is very tempting to compare this to the Apple Studio Display… but I bet they are very different pic.twitter.com/FsjVvCxMze — Marques Brownlee (@MKBHD) March 28, 2022

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وزودتها سامسونغ بتقنيات Wi-Fi 5 و Bluetooth 4.2 للاتصال لاسلكيا مع الحواسب وأجهزة إنترنت الأشياء لاسلكيا، وتقنيات تمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، وتطبيقات لمشاهدة الفيديوهات والمسلسلات والأفلام عبر يويتيوب ونيتفليكس وعدد من المواقع الأخرى، إضافة إلى منفذ HDMI ومنفذي USB-C يدعمان الشحن باستطاعة 65 واطا.

المصدر: 4pda