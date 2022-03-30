Realme تطلق قريبا حاسبا لوحيا بمواصفات ممتازة وسعر منافس

تستعد Realme في الرابع من أبريل القادم لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد الذي صمم ليكون منافسا قويا لأجهزة سامسونغ وهواوي من نفس الفئة.

ويأتي حاسب Realme Pad Mini بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك والألومينيوم، أبعاده (211.8/124.5/7.6) ملم، وزنه 372 غ.

وحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 8.7 بوصة، دقة عرضها (800/1340) بيكسل، ترددها 90 هيراتزا، ومعدل سطوعها 180 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بمعالج ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 و64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وأتت الكاميرا الأساسية له بدقة 8 ميغابيكسل وقادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته Realme بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 6400 ميلي أمبير تكفيه ليعمل أكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة، وشاحن سريع للبطارية باستطاعة 18 واطا.

المصدر: 3dnews