 
مباشر

آبل تطور جيلا جديدا من الحواسب اللوحية والمحمولة

العالم الرقمي و Social media

آبل تطور جيلا جديدا من الحواسب اللوحية والمحمولة
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sp3d

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن آبل تعمل على تطوير نماذج جديدة من الحواسب المحمولة واللوحية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن آبل تطور نماذج جديدة كليا من حواسب MacBook Air، وقد تأتي هذه الحواسب بمقاسين، مقاس كبير مجهز بشاشة 15 بوصة، ومقاس أصغر سيأتي بشاشات 13 بوصة أو أكبر بقليل.

وتوقع المحلل الشهير Ming-Chi Kuo أن الإنتاج الضخم لحواسب آبل الجديدة من المفترض أن يبدأ عام 2023.

كما أشار Chi Kuo إلى أن "آبل تسعى لزيادة إنتاجها من شاشات mini-LED على الرغم من الكساد الذي يعانيه سوق الحواسب والأجهزة المحمولة حاليا".

كما أشارت بعض التسريبات إلى أن هذه الأجهزة ستكون موفرة للطاقة رغم حصولها على شاشات أعلى دقة وأكثر سطوعا من شاشات MacBook الحالية، وسيتحقق هذا الأمر بفضل تقنيات mini-LED الجديدة.

إقرأ المزيد
روسيا تطور حاسبا بمكونات محلية يصعب اختراقه
روسيا تطور حاسبا بمكونات محلية يصعب اختراقه

وذكرت تقارير لـ DSCC  أن آبل تخطط أيضا لتطوير حواسب آيباد ذات الأسعار المتوسطة، ومن المتوقع أن تجهز هذه الحواسب بشاشات بمقاس 10.9 بوصة شبيهة بشاشات حواسب iPad Air.

المصدر: 3dnews

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا