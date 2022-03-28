آبل تطور جيلا جديدا من الحواسب اللوحية والمحمولة

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن آبل تعمل على تطوير نماذج جديدة من الحواسب المحمولة واللوحية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن آبل تطور نماذج جديدة كليا من حواسب MacBook Air، وقد تأتي هذه الحواسب بمقاسين، مقاس كبير مجهز بشاشة 15 بوصة، ومقاس أصغر سيأتي بشاشات 13 بوصة أو أكبر بقليل.

وتوقع المحلل الشهير Ming-Chi Kuo أن الإنتاج الضخم لحواسب آبل الجديدة من المفترض أن يبدأ عام 2023.

Predictions for Apple's potential 15" notebook in 2023:

1. Mass production in 4Q23 if all goes to plan.

2. Although a larger display generally consumes more power, the design goal is to use the same 30W power adapter as MacBook Air.

3. It might not be called MacBook Air. https://t.co/R3UfxNWZW1 — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 24, 2022

كما أشار Chi Kuo إلى أن "آبل تسعى لزيادة إنتاجها من شاشات mini-LED على الرغم من الكساد الذي يعانيه سوق الحواسب والأجهزة المحمولة حاليا".

كما أشارت بعض التسريبات إلى أن هذه الأجهزة ستكون موفرة للطاقة رغم حصولها على شاشات أعلى دقة وأكثر سطوعا من شاشات MacBook الحالية، وسيتحقق هذا الأمر بفضل تقنيات mini-LED الجديدة.

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وذكرت تقارير لـ DSCC أن آبل تخطط أيضا لتطوير حواسب آيباد ذات الأسعار المتوسطة، ومن المتوقع أن تجهز هذه الحواسب بشاشات بمقاس 10.9 بوصة شبيهة بشاشات حواسب iPad Air.

المصدر: 3dnews