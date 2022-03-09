أبرز مواصفات هاتف آيفون الجديد

كشفت آبل خلال حدث Peek Performance عن مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية التي كان من أبرزها هاتف iPhone SE بنسخته الأحدث.

وأتى الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP67، محمي من كل جهاته بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (138.4/67.3/7.3) ملم، وزنه 144 غ

وحصل على شاشة Retina IPS LCD بمقاس 4.7 بوصة، أبعادها "16:9"، دقة عرضها (1334/750) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 326 شمعة/م تقريبا.

ويتمتع هذا الهاتف بأداء ممتاز وسلاسة في العمل مع الشبكات الخلوية بما فيها شبكات 5G بفضل نظام iOS 15.3، ومعالج Apple A15 Bionic الحديث، ومعالج رسوميات Apple GPU، وذواكر وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 و256 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت بدقة 12 ميغابيكسل ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 7 ميغابيكسل.

وجهزته آبل بماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية Li-Ion تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا، وسيطرح بألوان أساسية هي الأسود والأبيض والأحمر.

المصدر: 3dnews