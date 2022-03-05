الهند تغزو الأسواق العالمية بهاتف أندرويد سعره 80 يورو
كشفت شركة Lava عن مواصفات هاتفها الجديد الذي طور ليكون من بين أكثر أجهزة أندرويد من حيث السعر مقارنة بالمواصفات.
وسيحصل هاتف Lava X2 على هيكل بأبعاد (165/76/9) ملم ، وزنه 192 غ، وسيجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (700/1600) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.
وسيضمن الأداء الجيد له معالج MediaTek Helio G35، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
#Technology | Apart from Amazon, the phone will also be available for purchase on Lava e-storeLava X2 is backed by MediaTek Helio octa-core processorhttps://t.co/1KeSYYNYBx— Mint (@livemint) March 5, 2022
أما الكاميرا الأساسية فيه فستأتي بعدستين بدقة (8+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، فضلا عن بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وسيطرح بلونين أساسين هما الأزرق والرمادي.
المصدر: 3dnews