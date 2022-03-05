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الهند تغزو الأسواق العالمية بهاتف أندرويد سعره 80 يورو

العالم الرقمي و Social media

الهند تغزو الأسواق العالمية بهاتف أندرويد سعره 80 يورو
youtube/REC Anything
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كشفت شركة Lava عن مواصفات هاتفها الجديد الذي طور ليكون من بين أكثر أجهزة أندرويد من حيث السعر مقارنة بالمواصفات.

وسيحصل هاتف Lava X2 على هيكل بأبعاد (165/76/9) ملم ، وزنه 192 غ، وسيجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (700/1600) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الجيد له معالج MediaTek Helio G35، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستأتي بعدستين بدقة (8+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

الهند تغزو الأسواق العالمية بهاتف أندرويد سعره 80 يورو
youtube/Smart Tech Info
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وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، فضلا عن بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وسيطرح بلونين أساسين هما الأزرق والرمادي.

المصدر: 3dnews

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