أبرز ما يميز هاتف موتورولا القادم لمنافسة هواتف سامسونغ
تستعد موتورولا لإطلاق هاتف ذكي سينافس من حيث السعر والمواصفات هواتف سامسونغ الحديثة.
وسيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (164/75/8.5 ملم) وزنه 185 غ.
وسيزود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 268 شمعة/م تقريبا.
Moto G22 Launched Globally🌍— Techy Preacher 👨💻 (@TechyPreacher) March 4, 2022
6.5" HD+ IPS LCD
90Hz
Mediatek Helio G37
50MP+8MP+2MP+2MP
16MP front
5000mAh
10W
185g
8.49mm thick
3.5mm🎧
single speaker
4GB
64GB
NFC
Android 12
4+64GB: €169.99 /₹14,300#Moto#Motorola#MotoG22#MotorolaG22pic.twitter.com/NiqYCZP0xD
أما المعالج فيه فسيكون ثماني النوى، ومعالج الرسوميات من نوع PowerVR GE8320، وذواكر الوصول العشوائي 4 غيغابايت، والذواكر الداخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وتأتي الكاميرا الأساسية له بأربع عدسات بدقة (50+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.
Die Lenovo-Tochter ist die vergangenen Wochen und Monate recht fleißig was neue Smartphones anbelangt. Nach dem Motorola Edge 30 Pro Flaggschiff, folgt nun das Moto G22 Budget-Device.— GO2mobile (@anDroidNews_de) March 4, 2022
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► https://t.co/5e9hyyvEvv
.#Motorola#MotoG22#MediaTekHelioG37#Budget#Verkaufsstartpic.twitter.com/GUYH8KheZy
وجهزته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.
المصدر: ixbit