أبرز ما يميز هاتف موتورولا القادم لمنافسة هواتف سامسونغ

تستعد موتورولا لإطلاق هاتف ذكي سينافس من حيث السعر والمواصفات هواتف سامسونغ الحديثة.

وسيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (164/75/8.5 ملم) وزنه 185 غ.

وسيزود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 268 شمعة/م تقريبا.

Moto G22 Launched Globally🌍



6.5" HD+ IPS LCD

90Hz

Mediatek Helio G37

50MP+8MP+2MP+2MP

16MP front

5000mAh

10W

185g

8.49mm thick

3.5mm🎧

single speaker

4GB

64GB

NFC

Android 12



4+64GB: €169.99 /₹14,300#Moto#Motorola#MotoG22#MotorolaG22pic.twitter.com/NiqYCZP0xD — Techy Preacher   👨‍💻 (@TechyPreacher) March 4, 2022

أما المعالج فيه فسيكون ثماني النوى، ومعالج الرسوميات من نوع PowerVR GE8320، وذواكر الوصول العشوائي 4 غيغابايت، والذواكر الداخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وتأتي الكاميرا الأساسية له بأربع عدسات بدقة (50+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

Die Lenovo-Tochter ist die vergangenen Wochen und Monate recht fleißig was neue Smartphones anbelangt. Nach dem Motorola Edge 30 Pro Flaggschiff, folgt nun das Moto G22 Budget-Device.

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► https://t.co/5e9hyyvEvv

.#Motorola#MotoG22#MediaTekHelioG37#Budget#Verkaufsstartpic.twitter.com/GUYH8KheZy — GO2mobile (@anDroidNews_de) March 4, 2022

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وجهزته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.

المصدر: ixbit