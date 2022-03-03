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الكشف عن مواصفات أحد أفضل هواتف أندرويد على الإطلاق!

العالم الرقمي و Social media

الكشف عن مواصفات أحد أفضل هواتف أندرويد على الإطلاق!
youtube/TechUtopia
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كشفت Lenovo عن مواصفات هاتفها المنتظر الذي سيكون أحد أفضل هواتف أندرويد من حيث المواصفات وقدرات التصوير.

وحصل الهاتف الجديد على هيكل بأبعاد (177/78.4/10.1) ملم، وزنه 252 غ، وتمييز من حيث تصميم واجهته الخلفية التي ضمت إطارا بيضوي الشكل أتت في منتصفه شاشة صغيرة تعمل كساعة مميزة وتوزعت على أطراف الإطار عدسات الكاميرا الأساسية.

وحصل هذا الهاتف على شاشة AMOLED بمقاس 6.92 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات HDR10+ ما يجعلها إحدى أفضل شاشات الهواتف أداء حتى الآن.

ويتمتع الهاتف بأداء جبار وسرعة عالية جدا في العمل مع الشبكات بفضل معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 و18 غيغابايت، وذواكر داخلية 265 و512 غيغابايت.

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 وحصلت الكاميرا الأساسية له على عدستين بدقة (64+13) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وجهزته Lenovo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5600 ميلي أمبير تعمل مع ميزتي الشحن اللاسلكي والشحن السريع.

المصدر: 3dnews

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