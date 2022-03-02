Honor تعلن عن هاتف أندرويد متطور بكاميرات ممتازة وشاحن فائق السرعة

أعلنت Honor عن هاتف جديد حصل على مواصفات تجعله من بين أفضل أجهزة أندرويد الذكية التي ستطرح العام الجاري.

ويميز هذا الهاتف بشكل رئيسي من حيث قدرات البطارية وأنظمة الشحن التي حصلت عليها، إذ جهز ببطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 100 واط يمكن من شحن 50% من سعتها في غضون 15 دقيقة فقط، كما تعمل هذه البطارية مع خاصية الشحن اللاسلكي أيضا.

ومن التقنيات المميزة التي حصل عليها الجهاز أيضا هي الكاميرا الأساسية التي صنفت من بين أفضل كاميرات الهواتف، وحصلت على 3 عدسات بدقة (64+50+50) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية التي جاءت بدقة 12 ميغابيكسل وجهزت بعدسة للتصوير العريض.

ويتمتع هذا الهاتف بأداء ممتاز بفضل نظام تشغيل Android 12، ومعالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 730.

أما شاشته فأتت بمقاس 6.81 بوصة، دقة عرضها (2848/1312) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 460 شمعة/م تقريبا.

وجهزته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع، وتقنيات "بلوتوث-5" للاقتران لاسلكيا وتبادل البيانات مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

المصدر: 3dnews