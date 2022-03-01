Xiaomi تطرح أحد أفضل هواتف أندرويد بسعر منافس جدا
أعلنت Xiaomi عن هاتف أندرويد بمواصفات ممتازة لتنافس من خلاله أفضل هواتف سامسونغ وهواوي.
وحصل هاتف Poco X4 Pro 5G الجديد على هيكل بتصميم مميز جدا، أبعاده (163.7/76.2/8.3) ملم، وزنه 207 غ.
وجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.
ويتعامل الهاتف بسرعة كبيرة مع البيانات والشبكات الخلوية بما فيها شبكات 5G بفضل معالج MediaTek Dimensity 920 5G، كما جهّز بمعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.
ومن بين أبرز تقنيات هذا الجهاز أتت كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة بدقة (108+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية التي أتت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5160 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا، أما سعره فسيكون نحو 300 يورو.
المصدر: ixbit
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