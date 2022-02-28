سامسونغ تتحدى آبل بجيل جديد من الحواسب المتطورة

أعلنت سامسونغ عن نيتها إطلاق جيل جديد من الحواسب المحمولة التي ستنافس فيها حواسب آبل.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن ساسمونغ تنوي إطلاق 4 نماذج جديدة من حواسب Galaxy Book ستحصل جميعها على شاشات AMOLED عالية الدقة ويمكن الكتابة والرسم عليها بأقلام S Pen، وستتميز هذه الأجهزة بهياكل متينة ونحيفة مصنوعة من الألومينيوم وستتمتع بأداء عال جدا بفضل معالجات Intel الحديثة من الجيل الثاني عشر، وبفضل ذواكر الوصول العشوائي LPDDR5 التي ستكون بسعات تتراوح ما بين 8 و32 غيغابايت.

وسيأتي حاسبا Galaxy Book2 Pro وGalaxy Book2 Pro 360 بمقاسين لكل منهما وسيحصلان على شاشات بمقاسات 13.3 و15.6 بوصة، لكن حواسب الفئة الثانية ستتمتع بمفاصل بهياكل تمكنها من ثني الشاشة بزاوية 360 درجة ليستطيع المستخدم من استعمالها كحاسب لوحي كبير، وستكون الشاشات بدقة (192010809) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 500 شمعة/م تقريبا.

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وسيحصل حاسب Galaxy Book2 Pro 360 بمقاس 13.3 بوصة على هيكل يزن 1.04 كلغ فقط، كما ستحصل نسخته الأكبر على هيكل بوزن 1.4 كلغ، وستزود هذه الأجهزة ببطاريات باستطاعة 65 واطا تكفيها لتعمل 21 بالشحنة الواحدة، ومنافذ microSD، ومنافذ USB-C، ومنافذ Thunderbolt 4.

المصدر: ixbit