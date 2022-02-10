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روسيا تحارب المواقع الإلكترونية "الخطرة"

العالم الرقمي و Social media

روسيا تحارب المواقع الإلكترونية
pexels.com/Soumil Kumar
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أعلنت كبرى الشركات الروسية المسؤولة عن تشغيل متصفحات الإنترنت ودور السينما عن توقيع اتفاقية جديدة لمحاربة المواقع الإلكترونية التي قد تستغل لقرصنة البيانات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الاتفاقية الجديدة هدفها محاربة المواقع الإلكترونية التي يمكن استغلالها لنشر روابط إلكترونية تستغل في سرقة البيانات أو تنشر محتوى يعتبر غير قانوني بالنسبة لقوانين الاتحاد الروسي.

ومن بين الموقعين على الاتفاقية الجديدة تأتي شركتا Yndex و " VK" اللتان تديران أكبر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي في روسيا، وسيتم في إطارها حاليا حجب أكثر من 100 موقع إلكتروني تبين احتواؤها على روابط خطرة قد تستغل في عمليات القرصنة عبر الشبكة العنكبوتية.

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ومن المفترض أن تدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ قبل بداية سبتمبر القادم، بعد أن تحدد الأطراف المشتركة فيها الصيغ النهائية للعمل في إطارها، ومن المتوقع أن تنضم إليها أيضا شركات روسية أخرى مثل Sberentertainment و Okko و SberZvuk و SberGames.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من شركات التقنية الكبرى في روسيا كانت قد وقعت عام 2018 مذكرة تفاهم لمحاربة المواقع الإلكترونية التي قد تستخدم للقرصنة الإلكترونية، وتم خلالها حجب أكثر من 31 مليون رابط صنفه الخبراء على أنه خطر على أمن البيانات والشبكات وأجهزة مستخدمي الإنترنت.

المصدر: 4pda

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