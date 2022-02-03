Oppo تتحدى آبل بساعة ذكية متطورة

تتحضر Oppo في فبراير الجاري للكشف عن ساعتها الذكية الجديدة التي ستنافس من خلالها أحدث نماذج Apple Watch.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن ساعة Oppo Watch Free الجديدة ستأتي بهيكل أساسي مستطيل الشكل، يتمتع بدرجة حماية من المياه تعادل 5 ATM، فضلا عن أنه مجهز بسوار مطاطي مريح للارتداء على المعصم.

وسيكون هيكل الساعة بأبعاد (29.7/10.6/11.4) ملم، وزنه 32.6 غ، ومجهز بشاشة AMOLED بمقاس 1.64 بوصة، معدل سطوعها 326 شمعة/م تقريبا.

ومن بين أبرز ميزات الساعة هو حصولها على بطارية تكفيها لتعمل 14 يوما تقريبا بالشحنة الواحدة، فضلا عن تقنية الشحن الفائق السرعة التي تمكن من شحن البطارية خلال خمس دقائق فقط.

وستجهزها Oppo بأكثر من 100 واجهة عرض للشاشة لتلبي أذواق المستخدمين المختلفة، وبرامج لقياس معدلات النشاط البدني وعدد الخطوات التي يمشيها المستخدم يوميا، وحساسات لقياس معدلات النبض ومعدلات الأكسجة في الدم.

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وستطرح منها عدة نماذج بألوان أساسية هي الأبيض والأسود، وبأسعار منافسة قد تتراوح ما بين 150 و180 دولارا.

المصدر: 3dnews