حاسب لوحي مميّز ينافس أجهزة Galaxy
من بين أبرز المنافسين لحواسب Galaxy اللوحية من سامسونغ حاليا حاسب Lenovo Tab P12 Pro الذي بدأ بالانتشار بشكل واسع أواخر العام الماضي.
ويأتي الحاسب بهيكل أنيق بأبعاد (285.6/184.5/5.6) ملم، وزنه 565 غ، ومجهز بلوحة مفاتيح خارجية تمكّن من استعماله كحاسب محمول متكامل.
وحصل الجهاز على شاشة AMOLED بمقاس 12.6 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 240 شمعة/م تقريبا.
ويمكن لهذا الحاسب بسرعة مع أحدث شبكات الإنترنت بفضل معالج Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G،، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.
أما كاميرته الأساسية فأتت مزدوجة العدسة بدقة (13+5) ميغابيكسل، وزود بكاميرا أمامية مزدوجة أيضا بدقة (8+8) ميغابيكسل.
وزودته Lenovo بماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 10200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.
المصدر: 4pda
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