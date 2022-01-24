"واتس آب" يعيد "إحياء" ميزة مرحب بها في آخر تحديثات iOS و"أندرويد"!

أعاد "واتس آب" ميزة مرحب بها للغاية يمكن أن تكون مفيدة إذا واجهت أي مشاكل تقنية.

ويمكن لمستخدمي "أندرويد" و"آيفون" تجربة ميزة "واتس آب" جديدة، من المحتمل أن تبدو مألوفة بعض الشيء للمستخدمين. وهذا لأن برنامج المراسلة الرائد أعاد للتو إحياء ميزة دعم الدردشة، والتي يمكن العثور عليها في التطبيق نفسه. وجرّب مطورو "واتس آب" سابقا أداة دعم الدردشة في مارس الماضي، ولكن ألغيت هذه الوظيفة التجريبية بعد بضعة أشهر من توفرها لأول مرة.

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ومع ذلك، في تحول مفاجئ للأحداث، في بداية هذا العام، لم يقم "واتس آب" بإعادة إضافة الميزة فحسب - بل جلبها إلى المزيد من المستخدمين أيضا. وكما برز في منشور بواسطة WABetaInfo، لا يمكن لمستخدمي "آيفون" و"أندرويد" تجربة ميزة تطبيق الدردشة هذه مع أحدث إصدار تجريبي فحسب، بل بدأ أيضا في الانتشار إلى القناة الثابتة. وللوصول إلى ميزة الدعم هذه، سيكون عليك ببساطة التوجه إلى الإعدادات> المساعدة> اتصل بنا إذا كنت تريد المساعدة في أي مشكلات تواجهها في "واتس آب".

وسيؤدي هذا إلى اتصالك مباشرة بأحد أعضاء فريق دعم "واتس آب" الذي سيكون قادرا على مساعدتك في سؤالك، وبعد ذلك سيتم إغلاق جلسة الدردشة.

وتأكد فقط من استخدام القسم الرسمي لتطبيق "واتس آب" للتواصل مع الدعم الفني، وابحث عن علامة الاختيار الخضراء للتحقق من أنك تتحدث مع شخص ما من "واتس آب".

وعلى الرغم من أن الميزة أطلقت للتو، إلا أنك لا تريد أن ينتهي بك الأمر بتسليم أي تفاصيل شخصية في حال حاول المحتالون الاستفادة من هذه الميزة الجديدة لتظهر كدعم "واتس آب" لسرقة البيانات الحساسة.

ووفقا لـ WABetaInfo مرة أخرى، سيسمح التطبيق المملوك لـ Meta قريبا للمستخدمين على iOS بالتفاعل مع الرموز التعبيرية بطريقة مشابهة لـ "مسنجر".

وعلى الرغم من عدم توفر ميزة التفاعل حتى الآن، فإن القدرة على إدارة الإشعارات الخاصة بردود الفعل مخفية داخل رمز التطبيق في الوقت الحالي.

المصدر: إكسبريس