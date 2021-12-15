"واتس آب" ينهي مشكلة "تحرج" المستخدمين عبر الرسائل الصوتية!

غالبا ما يكون إرسال ملاحظة صوتية أسهل من بعث رسالة مكتوبة على "واتس آب"، سواء كانت قصة مرحة أو إعلانا مهما.

وبينما تُرسل الرسائل الصوتية القياسية تلقائيا بعد تسجيلها، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث أخطاء محرجة، ما يجبرك على إعادة إرسال التسجيل الخاص بك.

ولكن المساعدة في متناول اليد، حيث أطلق "واتس آب" أداة معاينة الرسائل الصوتية الجديدة.

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وأوضح "واتس آب": "يمكنك الآن معاينة رسالتك الصوتية قبل إرسالها، وهي مثالية لتلك اللحظات التي تريد فيها توصيل رسالتك بالشكل الصحيح".

ومنذ إطلاقها في عام 2013، أصبحت الرسائل الصوتية واحدة من أكثر ميزات "واتس آب" شيوعا في جميع أنحاء العالم.

ويعني خيار معاينة الرسائل الصوتية الجديد أنه يمكنك فحص التسجيل الخاص بك قبل أن تقرر إرساله.

وللوصول إلى الميزة الجديدة، افتح دردشة فردية أو جماعية والمس رمز الميكروفون في الركن الأيمن السفلي. وحركه لأعلى لقفل التسجيل بدون استخدام اليدين، قبل التحدث.

وبمجرد الانتهاء، انقر فوق إيقاف. وبعد ذلك، انقر فوق "تشغيل" للاستماع إلى التسجيل الخاص بك. ويمكنك أيضا النقر فوق أي جزء من التسجيل لتشغيله من هذا الطابع الزمني.

وأخيرا، انقر فوق سلة المهملات لحذف الرسالة الصوتية، أو انقر فوق الإرسال.

المصدر: ديلي ميل