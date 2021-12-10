"فيسبوك" تدعم أجهزة Portal بميزات جديدة

أعلنت "فيسبوك" أنها أدخلت ميزات جديدة على مساعدات Portal المنزلية الذكية لتصبح هذ الأجهزة أكثر عملية وسهولة في الاستخدام.

ومن بين أرز الميزات التي حصلت عليها مساعدات Portal مؤخرا هي ميزة التحكم عبر الأوامر الصوتية للتحكم بما يراه المستخدم عبر "فيسبوك"، إذ بات بإمكان المستخدم على سبل المثال أن يرسل للجهاز أمرا صوتيا يعرض عليه الأخير "القصص" والمنشورات والتعليقات التي تظهر ينشرها الأصدقاء عبر "فيسبوك".

كما بات بإمكان مستخدم Portal أن يصنع لقطات شاشة لصور أصدقائه أو المتصلين معه عبر مكالمات الفيديو وحفظ هذه الصور في جهازه، علما بأن "فيسبوك" كانت قد حرمت هذه الأجهزة من تلك الميزة لسنوات حفاظا على الخصوصية كما أشارت.

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ومع التحديثات الجديدة باتت مكالمات الفيديو عبر أجهزة Portal تتمتع بتأثيرات صورية تشبه تأثيرات الواقع المعزز، يمكن رؤيتها حتى إذا كان احد المتصلين يستخدم هاتفا أو حاسبا لوحيا.

كما حصلت أجهزة Portal أيضا على مجموعة جديدة من الألعاب الإلكترونية مثل Sequencer وQuizbee يمكن الوصول إليها عبر تطبيق Photo Booth.

المصدر: 4pda