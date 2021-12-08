Sber الروسية تعلن عن مساعد منزلي ذكي مميز

كشفت مؤسسة Sber الروسية عن مساعدها المنزلي الذكي الأحدث الذي صمم ليقدم خدمات مميزة للمستخدمين.

ويأتي مساعد SberBox Time الجديد بهيكل مخروطي الشكل، واجهته الأمامية مزودة بساعة ومؤشر ضوئي، وحصل هيكله الخارجي على أزرار لمسية للتحكم بالصوت وأزار للتحكم بالمكالمات.

Сегодня «Сбер» показал новый гаджет — SberBox Time



Это и умная колонка, и ТВ-приставка, и классические часы. Мы провели с гаджетом неделю и готовы рассказать о нём подробнее. https://t.co/yXK5Le9TF1pic.twitter.com/UkEPdrq2BA — Rozetked (@rozetked) December 6, 2021

وحصل هذا المساعد على مكبري صوت باستطاعة 15 واطا و5 مايكروفونات لتلقي الأوامر الصوتية أو إجراء المكالمات، ويمكن الاعتماد عليه كمكبر صوت للاستماع إلى الموسيقى، أو وصله بأجهزة التلفاز ليعمل كأداة ذكية توفر عرض أكثر من 240 قناة تلفزيونية.

Представлена SberBox Time — умная колонка, ТВ-приставка и музыкальный будильник в одном за 7990 ₽



Можно слушать музыку из «СберЗвука» или поставить её на будильник, голосом управлять умными девайсами «Сбера» и партнёров, а также смотреть Okko и «Смотрёшку» при подключении к ТВ. pic.twitter.com/LqrQK3ihI9 — BIG GEEK (@biggeekru) December 6, 2021

إقرأ المزيد

ويملك هذاالجهاز في برمجياته 3 مساعدات إلكترونية للتحكم به عن بعد عبر الأصوات، ويؤمن للمستخدم الدخول إلى "يوتيوب" و Okko والعديد من مواقع مشاهدة الأفلام والفيديوهات، فضلا عن أنه يؤمن الدخول إلى متصفحات الإنترنت عند وصله بالشاشات أو التلفزيونات، كما يمكن الاعتماد عليه لمعرفة أحوال الطقس أو أحوال الازدحامات المرورية في الشوارع والمدن.

المصدر: فيستي