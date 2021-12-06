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منعا لانتشار الأمراض..آسوس تعلن عن جهاز فريد يحدد نظافة الخضار والفواكه!

العالم الرقمي و Social media

منعا لانتشار الأمراض..آسوس تعلن عن جهاز فريد يحدد نظافة الخضار والفواكه!
youtube/ ASUS
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كشفت شركة آسوس عن جهاز إلكتروني مميز يمكن الاعتماد عليه لتحديد نظافة الخضار والفواكه قبل تناولها.

ويتميز جهاز  ASUS PureGo PD100 بالعملية وسهولة الاستخدام، فبعد غسل الخضار أو الفواكة يمكن وضعها في وعاء ممتلئ بالمياه، وبعدها يلقى الجهاز في المياه ليبدأ بتحليلها والكشف عما إذا كانت ملوثة أو نقية، وفي حال أضاء مصباحه باللون الأحمر أو البرتقالي فهذا يعني أن الماء ملوث بالشوائب أو الأتربة أو البكتيريا وينبغي غسل الخضار أو الفاكهة مرة أخرى، أما إذا أضاء باللون الأخضر فهذا دليل على نظافة تلك المنتجات.

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ويعتمد الجهاز في عمله على حساسات ضوئية متطورة تحلل نقاوة المياه وتعاين النتائج عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وترسل هذه البيانات إلى تطبيق خاص في الهاتف المحمول عبر Bluetooth.

ويأتي الجهاز بأبعاد (102/98/47) ملم، بوزن 180 غ، كما جهز ببطارية بسعة 1200 ميلي أمبير تكفيه ليعمل لفترات طويلة، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون نحو 199 دولارا.

المصدر: 3dnews

 

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