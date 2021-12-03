تعرف على vivo Y21s أحد أشهر الهواتف حاليا

يعتبر vivo Y21s أحد أكثر الهواتف رواجا في الأسواق الآسيوية والعالمية لما يملكه من مواصفات جيدة مقارنة بسعره المنافس.

وحصل هذا الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (164/76/89 ) ملم، وزنه 82 غ، ومحمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 280 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهات Funtouch 11.1، ومعالج Mediatek MT6769V/CU Helio G80، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

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وأتت الكاميرا الأساسية فيه بثلاث عدسات بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

كما جهز الهاتف بمستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما سعره فنحو 175 دولارا.

المصدر: ixbit