أول هاتف سيحصل على معالج Snapdragon 8 Gen 1 المتطور
تستعد Realme لإطلاق هاتفها الجديد GT 2 Pro الذي سيكون أحد أفضل هواتف أندرويد من حيث الميزات الفنية والتقنية.
وسيتمتع هذا الهاتف بأداء جبار بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 1 الذي يعتبر ثورة في عالم معالجات الأجهزة الذكية، فضلا عن أنه سيجهز بذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.
See you this December!#realmeGT2Pro#Snapdragon8Gen1https://t.co/X8qN1YK2aQ— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) December 1, 2021
أما الشاشة في هذا الجهاز فستأتي Super AMOLED بمقاس 6.51 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 404 شمعة/م تقريبا.
وسيحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+8) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل مجهزة بعدسة للتصوير العريض.
وستطرحه Realme مع نظام تشغيل Android 12 وواجهات Realme UI 3.0، وجهزته بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن الفائق السرعة عبر شاحن باستطاعة 120 واطا.
المصدر: ixbit
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