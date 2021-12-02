أول هاتف سيحصل على معالج Snapdragon 8 Gen 1 المتطور

تستعد Realme لإطلاق هاتفها الجديد GT 2 Pro الذي سيكون أحد أفضل هواتف أندرويد من حيث الميزات الفنية والتقنية.

وسيتمتع هذا الهاتف بأداء جبار بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 1 الذي يعتبر ثورة في عالم معالجات الأجهزة الذكية، فضلا عن أنه سيجهز بذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.

أما الشاشة في هذا الجهاز فستأتي Super AMOLED بمقاس 6.51 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 404 شمعة/م تقريبا.

وسيحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+8) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل مجهزة بعدسة للتصوير العريض.

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وستطرحه Realme مع نظام تشغيل Android 12 وواجهات Realme UI 3.0، وجهزته بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن الفائق السرعة عبر شاحن باستطاعة 120 واطا.

المصدر: ixbit