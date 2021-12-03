موتورولا تدخل عالم 5G بقوة عبر هاتف مميز

بدأت موتورولا بطرح هاتفها الجديد Moto G51 5G الذي صنف من بين أكثر الهواتف المنافسة العاملة مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وحصل هذا الهاتف على هيكل أنيق التصميم بأبعاد (170.5/76.5/9.1) ملم، وزنه 208 غ، ومجهز بشاشة Moto G51 5G بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها ( 2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 387 شمعة/م تقريبا.

ويعمل هذا الهاتف بنظام تشغيل Android 11، ومعالج Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فجاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع.

المصدر: ixbit