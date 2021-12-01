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أرخص هواتف سامسونغ لهذا العام يظهر قريبا!

العالم الرقمي و Social media

أرخص هواتف سامسونغ لهذا العام يظهر قريبا!
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تستعد سامسونغ في ديسمبر المقبل للكشف عن Galaxy A03 Core الذي سيكون أرخص هواتفها الذكية ثمنا لهذا العام.

وسيأتي الهاتف بهيكل من المعدن والبلاستيك، أبعاده (164.2/75.9/9.1) ملم، ومجهز بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها على الأغلب ستكون (1900/720) بيكسل، وترددها 60 هيرتزا.

وسيعمل الجهاز بمعالج Unisoc SC9863A ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وستأتي الكاميرا الأساسية له بعدسة واحدة بدقة 8 ميغابيكسل ومجهزة بمصباح LED، أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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ورغم سعره الرخيص حصل هذا الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل عدة أيام بالشحنة الواحدة، كما جهز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: 3dnews

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