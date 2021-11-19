Realme تنافس سامسونغ بهاتف قابل للطي

تعمل Realme على تطوير هاتف مميز بمواصفات متطورة، تنافس من خلاله هواتف سامسونغ وهواوي القابلة للطي.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف realme gt 2 fold المنتظر سيحصل على هيكل قابل للطي شبيه بهياكل هواتف Galaxy Z Fold، وسيأتي بأبعاد (158.2/67.1/16) ملم، وبوزن 271 غ.

وسيحصل الجهاز على شاشة AMOLED مرنة بمقاس 7.6 بوصة، دقة عرضها (2208/1768) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 374 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل بمعالج Snapdragon 870 5G من كوالكوم، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و 256 غيغابايت.

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كما ستزوده Realme بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 4pda