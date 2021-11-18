اليابان تحيي موضة الهواتف الصغيرة بجهاز مميز

اشتهرت شركة Balmuda اليابانية بتقديمها كل مميز في عالم الإلكترونيات، وانفردت هذه السنة أيضا بكشفها عن هاتف بمواصفات فريدة.

وأوضح الخبراء في الشركة أن الفكرة من طرح الهاتف الجديد هو الحاجة لظهور هاتف أندرويد عملي بمواصفات جيدة وحجم يسهل على المستخدم استعماله بيد واحدة.

ويأتي هاتف Balmuda بهيكل صغير الحجم طوله 123 ملم، وعرضه 69 ملم، وسماكته 13.7 ملم، بزن 138 غ فقط، ومحمي من الماء والغبار وفق معايير IP44.

وحصل الجهاز على شاشة بمقاس 4.9 بوصة بدقة +FHD، وعلى كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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ويتمتع الجهاز بأداء جيد وقدرة على العمل مع شبكات 5G بفضل نظام تشغيل "أندرويد11"، ومعالج Snapdragon 765، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، كما جهز بمنفذ USB-C، وبطارية بسعة 2500 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن اللاسلكي.

المصدر: ixbit