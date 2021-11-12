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سامسونغ تعلن عن جيلها الجديد من ذواكر الوصول العشوائي للهواتف والأجهزة الذكية

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سامسونغ تعلن عن جيلها الجديد من ذواكر الوصول العشوائي للهواتف والأجهزة الذكية
youtube/NewsTechnology Tv
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كشفت شركة سامسونغ عن جيلها الأحدث من ذواكر الوصول العشوائي التي صممتها لتعمل مع الهواتف والأجهزة الذكية المتطورة.

وتبعا للمعلومات التي نشرتها الشركة فإن ذواكر LPDDR5X الجديدة صنعت بالتقنيات التي تصنع بها معالجات 14 نانومتر والقادرة على التعامل مع ذواكر وصول عشوائي بسعات كبيرة، ما سيمنح الأجهزة التي ستستخدم فيها قدرات كبيرة على معالجة البيانات بسرعة فائقة.

كما أوضح الخبراء أن شرائح LPDDR5X قادرة على توصيل البيانات بسرعة 8.5 غيغابات/ثا، أي أنها أسرع بمقدار 1.3 مرة مقارنة بشرائح LPDDR5 الموجودة في الهواتف الرائدة حاليا، فضلا عن أن الذواكر الجديدة قادرة على ترشيد استهلاك الطاقة بمقدار 20% مقارنة بذواكر الوصول العشوائي LPDDR5.

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ولم تعلن سامسونغ بشكل رسمي عن موعد ظهور شرائحها الجديدة في الأجهزة الذكية، لكن التوقعات تشير إلى أنها ستشهد استخداما واسعا في إلكترونيات الواقع الافتراضي، وخصوصا أنها طورت لتتعامل مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي، كما قد تطرحها سامسونغ في هواتف Galaxy S22 المنتظر أن تظهر مطلع العام القادم.

المصدر: ixbit

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