Amazon تعلن عن أجهزة تلفاز ذكية متطورة

كشفت شركة amazon عن أحدث أجهزة التلفاز الذكية التي جهزتها بمواصفات تجعل منها من بين أفضل التلفزيونات الحديثة.

وتبعا للشركة فإن أجهزة omni series الجديدة تأتي بأحجام مختلفة وشاشات تصل 65 بوصة، وتؤمن هذه الشاشات دقة عرض 4K مع صور واقعية بشكل ممتاز بفضل دعمها لتقنيات 4K Ultra HD وDolby Visio و HDR 10 و HLG و Dolby Digital Plus.

والأبرز من كل ما سبق هو أن المستخدم سيكون بإمكانه الاستغناء عن جهاز التحكم اللاسلكي تماما والاعتماد على مساعد Alexa الصوتي، إذ سيوجه الأوامر الصوتية للتلفاز لاختيار المحطات أو العثور على القنوات والأفلام عبر الإنترنت أو التحكم بالأصوات.

وستوفر هذه الأجهزة للمستخدمين تشكيلة كبيرة من الأفلام والفيديوهات من خلال الإنترنت عبر خدمات "يوتيوب" وNetflix وPrime Video و+Disney وغيرها.

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كما جهزت هذه التلفزيونات بثلاث منافذ HDMI لتوصيلها مع الشاشات والأجهزة الإلكترونية الأخرى، ومنافذ خاصة لوصلها مع معدات الصوت لإضافة تأثيرات سمعية سينمائية خلال مشاهدة الأفلام، فضلا عن أنها حصلت على ميزات أمان تتيح للمستخدم إيقاف عمل الميكروفونات ومكبرات الصوت في حال رغبته بالحصول على خصوصية أكبر وقت الحاجة.

المصدر: 3dnews