هل تستخدم "كروم؟.. تحذير عاجل من غوغل لا ينبغي تجاهله!

أصدرت غوغل تحذيرا جديدا لمستخدمي متصفح الويب "كروم" الشهير.

ويجري حث المليارات من مستخدمي "غوغل كروم" على تحديث متصفحات الويب الخاصة بهم دون تأخير أو تجاهل للأمر. وأصدر هذا التحذير الأخير، الذي يأتي مباشرة من غوغل، بعد اكتشاف عدد من التهديدات الجديدة التي قد تترك أجهزة الكمبيوتر مفتوحة للهجوم من المتسللين.

وعلى الرغم من أنه من الشائع جدا العثور على الأخطاء وإصلاحها على مدار العام، فإن ما يجعل هذا التنبيه الأخير أكثر إثارة للقلق هو أن اثنتين من المشاكل التي اكتشفها فريق الإنترنت في غوغل مُنحت تصنيف "يوم الصفر" المخيف.

وإذا لم تكن على علم بالفعل، فإن تحذيرات يوم الصفر هي أسوأ كابوس لمالكي الأجهزة. وهذا لأن هذه التنبيهات تعني أنه من الممكن، بل من المحتمل جدا أن الخطأ معروف بالفعل للمجرمين والمتسللين، الذين يستخدمون بالتأكيد مواطن الخلل في الهجمات في الوقت الحالي. ولهذا السبب سارعت غوغل إلى إصدار هذا التصحيح الجديد بهذه السرعة.

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ويعمل الإصدار الجديد من "كروم" 95.0.4638.69 على إصلاح ما مجموعه ثماني مشكلات مع اعتبار اثنتين منها ذات خطورة عالية. وأكدت غوغل في صفحة تحديث "كروم" الخاصة بها أنها على دراية بالاستغلال للمشكلات التي تحمل الاسم الرمزي CVE-2021-38000 وCVE-2021-38003. وأصلحت الآن، ولكن فقط إذا قام المستخدمون بتحديث متصفح "كروم" الخاص بهم.

وتأكيدا على التحديث، قالت غوغل: "تم تحديث القناة الثابتة إلى 95.0.4638.69 لنظام التشغيل "ويندوز" وMac وLinux ، التي سيتم طرحها خلال الأيام/الأسابيع القادمة. ونود أن نشكر جميع الباحثين الأمنيين الذين عملوا معنا أثناء التطوير لمنع الأخطاء الأمنية من الوصول إلى القناة الثابتة".

ولن تكشف الشركة المزيد عن العيوب حتى تتأكد من أن غالبية المستخدمين قاموا بتحديث متصفحهم، ولكن من الواضح أنها خطيرة، لذا لا تتأخر في التأكد من تحديث جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وإذا كنت تستخدم "كروم"، فمن الجدير التحقق من أن جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام Windows 10 أو Mac أو Chromebook يعمل بأحدث البرامج. وللتأكد من التحديث الكامل، ما عليك سوى تشغيل المتصفح، والتوجه إلى "كروم" في شريط القائمة والنقر على "حول كروم".

المصدر: إكسبريس